Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları
Sporcuların yer aletindeki performansları
Sporcuların halka aletindeki performansları
Şampiyonaya katılan sporcular
Sporcuların paralel bar aletindeki performansları
Sporcuların atlama masası aletindeki performansları
Sporcuların barfiks aletindeki performansarı MERSİN - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika Spor