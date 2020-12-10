Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam ediyor.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerin aldığı şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.
Organizasyonda Türkiye adına yarışan Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, müsabakalarda performans sergiliyor.
Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.
- Kaynak: AA
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