Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü

MERSİN'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler eleme müsabakaları ile devam ediyor.

Şampiyonanın 2'nci gününde takımlar, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları için podyuma çıktı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı sporcuları Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, atlama tahtası, paralel bar, barfiks, kulplu beygir ve yer disiplinlerinde sergiledikleri hatasız performansları ile dikkat çekti. Müsabakaları Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de izledi.Elemeleri başarılı şekilde geçen sporcular, hafta sonu yapılacak olan finallerde madalya mücadelesi verecek.