Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Son Dakika

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

13.12.2020 19:25
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, System.String[]

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finallerinde milli sporculardan Ferhat Arıcan hem altın hem bronz madalya, İbrahim Çolak da altın madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finallerinde milli sporculardan Ferhat Arıcan hem altın hem bronz madalya, İbrahim Çolak da altın madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona, büyükler kategorisindeki alet finalleriyle sona erdi.

Artistik cimnastikçiler, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında Avrupa şampiyonu olmak için performanslarını sergiledi.

Finalde, milli sporculardan Ferhat Arıcan kulplu beygir ve paralel aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.

Milli sporcu Abdelrahman Elgamal ise dün yapılan takım finallerinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece halka ve barfiks aletinde yarışabildi.

İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'dan toplam 3 madalya

Türk cimnastikçilerden İbrahim Çolak, halka aletindeki performansıyla jüriden 15000 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Arıcan da ilk olarak kulplu beygir aletindeki 14433 puanlık performansıyla bronz madalya aldı. Paralel bar alet finalinde de yarışan milli sporcu, jüriden 15100 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, salonda düzenlenen törende verildi.

Finallerde alınan sonuçlar şöyle:

Yer aleti

1. Artem Dolgopyat (İsrail) - 15000 puan

2. Aurel Benovic (Hırvatistan) - 14600 puan

3. Yahor Sharamkour (Belarus) - 14533 puan

Kulplu beygir

1. Matvei Petrov (Arnavutluk) - 14566 puan

2. Filip Ude (Hırvatistan) - 14533 puan

3. Ferhat Arıcan (Türkiye) - 14433 puan

Halka

1. İbrahim Çolak (Türkiye) - 15000 puan

2. Vinzenz Hoeck (Avusturya) - 14800 puan

3. Igor Radivilov (Ukrayna) - 14766 puan

Atlama masası

1. Igor Radivilov (Ukrayna) - 14733 puan

2. Yahor Sharamkour (Belarus) - 14700 puan

3. Artem Dolgopyat (İsrail) - 14483 puan

Paralel bar

1. Ferhat Arıcan (Türkiye) - 15100 puan

2. Petro Pakhniuk (Ukrayna) - 14766 puan

3. Robert Tvorogal (Litvanya) - 14500 puan

Barfiks

1. Robert Tvorogal (Litvanya) - 14800 puan

2. Tin Srbic (Hırvatistan) - 14600 puan

3. Alexander Myakinin (İsrail) - 14200 puan

İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Milli Sporcu, Cimnastik, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Son Dakika Spor


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