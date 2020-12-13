Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi

13.12.2020 19:28

- Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 gün süren şampiyonada Büyük Erkekler Milli Takımı Avrupa'da ilk kez madalya kazanırken, gençler ve büyükler bireyselde de 7 madalya almayı başardı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik...

- Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 gün süren şampiyonada Büyük Erkekler Milli Takımı Avrupa'da ilk kez madalya kazanırken, gençler ve büyükler bireyselde de 7 madalya almayı başardı

MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, bireysel gençler ve büyük erkekler alet finalleriyle sona erdi. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 gün süren şampiyonada Büyük Erkekler Milli Takımı Avrupa'da ilk kez madalya kazanırken, gençler ve büyükler bireyselde de 7 madalya almayı başardı. Büyüklerde 2 altın madalya kazanan Büyükler Milli Takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Önce Fransa, ardından Azerbaycan'ın organizasyondan çekilmesiyle Mersin'in talip olduğu Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası dün başladı. Hazırlıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan şampiyona, Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirildi. 5 gün süren şampiyonada Büyük Erkekler Milli Takımı Avrupa'da takım halinde ilk kez madalya kazanırken, gençler ve büyükler bireyselde de 7 madalya kazandı.

Gençlerde 4 madalya

Şampiyona bugün yapılan bireysel gençler ve büyük erkekler alet finalleriyle sona erdi. İlk olarak genç erkekler bireysel alet finalleri yapıldı. Finalde sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi. Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde madalya almak için yarıştı. Yapılan yarışmada Mert Efe Kılıçer, barfiks aletindeki performansıyla elde ettiği 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, 13 bin 266 puan toplayarak 3. sıraya yerleştiği paralel bar aletinde de bronz madalya kazandı. Bora Tarhan da halka aletindeki 13 bin ve atlama masasında 14 bin 016 puan toplayarak, bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye, gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere 4 madalya elde etti.

Ferhat ve İbrahim Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Şampiyonası, büyük erkekler alet finaliyle sona erdi. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal madalya için ter döktü. Abdelrahman Elgamal halka ve barfiks aleti, Ferhat Arıcan kulplu beygir ile paralel aleti, İbrahim Çolak yer halka ve paralel aleti, Ahmet Önder ise yer aleti, atlama masası ve barfiks aletinde madalya almak için mücadele verdi. Yapılan yarışmalar sonucunda sporcularımız, 2 altın, bir bronz madalyanın sahibi oldu. Yer aletinde yapılan yarışmada İsrailli sporcu Artem Dolgopyat 15 bin puanla birinci, Hırvatistanlı sporcu Aurel Benovic 14 bin 600 puanla ikinci, Belaruslu Yahor Sharamkou 14 bin 533 puanla üçüncü oldu. Burada yarışan milli sporcu Ahmet Önder ise 4. sırada yer aldı. Kulplu beygirde ise Arnavut sporcu Matvei Petrov 14 bin 566 puanla şampiyon, Hırvat Filip Ude 14 bin 533 puanla ikinci, milli sporcu Ferhat Arıcan da 14 bin 366 puanla 3. sırada yer alarak, bronz madalya kazandı.

Halka aletine ise İbrahim Çolak damga vurdu. Halka aletinde yapılan yarışmada milli sporcu İbrahim Çolak 15 bin puanla şampiyon olurken, Avusturyalı sporcu Vinzenz Hoeck 14 bin 800 puanla ikinci, Ukraynalı Igor Radivilov 14 bin 766 puanla üçüncü oldu. Atlama masasında yapılan müsabakalarda da Ukraynalı sporcu Igor Radivlov 14 bin 933 puanla birinci, Belaruslu Yahor Sharamkou 14 bin 800 puanla ikinci, Romanyalı Artem Dolgopyat 14 bin 766 puanla üçüncü oldu.

Paralel bar aletinde de Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu. Yapılan yarışmalar sonucunda Arıcan 15 bin 100 puan alarak birinci olurken, Ukraynalı Robert Pakhniuk 14 bin 766 puanla ikinci, Litvanyalı Robert Tvorogal 14 bin 500 puan üçüncü oldu. Barfiks hareketinde de Litvanyalı Robert Tvorogal 14 bin 800 puanla şampiyon, Hirvatistanlı Tin Srbic 14 bin 600 puanla ikinci, İsrailli Alexander Myakinin 14 bin 200 puanla üçüncü oldu. Bu kategoride yarışan Abdelrahman Elgamal 4'üncü, Ahmet Önder is 8. sırada yarışmayı tamamladı.

Öte yandan korona virüs testi sonucunda 3 sporcusu pozitif çıkan Büyük Erkekler Azerbaycan Milli Takımı ile 1 sporcusunda korona virüs tespit edilen Sırbistan Genç Milli Takımı, şampiyonada yarışamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ferhat ve İbrahim'i telefonla arayarak, tebrik etti

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paralel barda Ferhat Arıcan ile halka aletinde Avrupa şampiyonu olan İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak, tebrik etti. Sporculara başarılarının devamını dileyen Erdoğan, desteklerinin süreceğini ifade etti.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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