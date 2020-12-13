Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya - Son Dakika

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya

13.12.2020 14:45
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya, System.String[]

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisi alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer 1 gümüş ve 1 bronz, Bora Tarhan da 2 bronz madalya kazandı.

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisi alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer 1 gümüş ve 1 bronz, Bora Tarhan da 2 bronz madalya kazandı.

Mersin'de Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerine çıktı. Finallerde yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında sporcular ter döktü. Milli sporcularımız Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde madalya için yarıştı.

Sporcularımızdan Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde topladığı 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Kılıçer, paralel bar aletinde de 13 bin 266 puanla üçüncü basamağa çıkarak bronz madalya kazandı.Diğer sporcumuz Bora Tarhan ise halka aletinde 13 bin puan alarak Avrupa üçüncüsü olup, bronz madalya elde etti. Tarhan, atlama masasında da 14 bin 016 puanla üçüncülük kürsüsüne çıkarak ikinci bronz madalyasını boynuna taktı. Türkiye, şampiyonanın gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.Finallerde alınan sonuçların ardından sıralama şöyle oluştu: Yer aleti1. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 733 puan2. Ivan Sevruk (Ukrayna) - 13 bin 466 puan3. Botond Molnar (Macaristan) - 13 bin 400 puanKulplu beygir1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 233 puan2. Eyal Ingid (İsrail) - 13 bin 366 puan2. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 366 puanHalka1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 13 bin 266 puan2. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 13 bin 1663. Bora Tarhan (Türkiye) - 13 binAtlama masası1. Gabriel Burtanete (Romanya) - 14 bin 2832. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 0333. Bora Tarhan (Türkiye) - 14 bin 016Paralel bar1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 600 puan2. Mykyta Melnykov (Ukrayna) - 13 bin 666 puan3. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 13 bin 266 puanBarfiks1. Krisztian Balazs (Macaristan) - 13 bin 366 puan2. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 12 bin 933 puan

3. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 12 bin 900 puan


Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya

Bronz Madalya, Bora Tarhan, Cimnastik, Mert Efe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya - Son Dakika Spor


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