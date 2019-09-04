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Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası

1 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki 5. ve son müsabakasında İspanya ile karşılaştı.

Soyunma odasına 16 sayı farkla (45-29) önde giden İspanya, sahadan da 76-61 galip ayrıldı.

Grupta 5'te 5 yapan İspanya lider, 4 galibiyet, bir yenilgisi bulunan Türkiye ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu 3. sırada bitiren İtalya ile eşleşti.

Türkiye-İtalya karşılaşması 6 Eylül Cuma günü TSİ 19.30'da başlayacak.

basketbol, İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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