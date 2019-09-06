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Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası

12 dakika önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, İtalya'yı 63-58 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, İtalya'yı 63-58 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın çeyrek finalinde Türkiye ile İtalya karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı 30-29 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı ancak milliler, 3. çeyrekteki etkili oyunları sayesinde sahadan 63-58 galip ayrıldı.

Şampiyonada son 4'e kalan Türkiye ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.

basketbol, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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