Son Dakika Haberleri: Avrupa, Ermenistan'da Ölüme Sessiz Kaldı

Avrupa, Ermenistan'da Ölüme Sessiz Kaldı

55 dakika önce

Azerbaycan Parlamento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Ermenistan Kartalları-Birleşik Ermenistan Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Mqer Yeqiazaryan'ın cezaevinde 44 günlük açlık grevi sonucu ölmesiyle ilgili açıklama yaparak, "Ermeni siyasiler kendi siyasi isteklerini...

Avrupa, Ermenistan'da Ölüme Sessiz Kaldı, System.String[]
Azerbaycan Parlamento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Ermenistan Kartalları-Birleşik Ermenistan Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Mqer Yeqiazaryan'ın cezaevinde 44 günlük açlık grevi sonucu ölmesiyle ilgili açıklama yaparak, "Ermeni siyasiler kendi siyasi isteklerini kendi vatandaşlarının hayatından üstün tutuyor" dedi.

Azerbaycan Parlamento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Ermenistan Kartalları-Birleşik Ermenistan partisinin genel başkan yardımcısı ve Haynews.am sitesinin sorumlusu Mqer Yeqiazaryan'ın cezaevinde 44 günlük açlık grevi sonucu ölmesiyle ilgili açıklama yaptı. "Yeqiazaryan'ın siyasi bir mahkum olarak öldüğünü" ifade eden Eyvazlı, "Siyasi mahkumun ölümünden sonra oğlu Vazgen Yeqiazaryan Ermenistan'ın başbakanı ve parlamentosunun bir grup milletvekiline açık mektup yazarak, onları babasının ölümünden sorumlu tutarak, 'unutmayın, uygulayanlar şahsen size yok, sizin görevinize, koltuğunuza tabidirler' diye yazdı" dedi.

Yaşanan ölümle ilgili olarak Avrupa'nın çifte standart tavrına işaret eden Yeqiazaryan şunları kaydetti:

"Bütün bunlar Ermeni hasletini ifade etmeye ve dünyanın çifte standartlarını bir daha hatırlatmaya önem veriyor. İlginçtir, acaba dünya ülkeleri, Azerbaycan hakkında önyargılı açıklamalar ve kararlar kabul eden Avrupa Parlamentosu böyle bir analiz yapmış mıdır?

1. Ermenilerin kendilerine yaklaşımı böyleyse, Ermenilerin elinde esir olan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyeve hangi insancıl yaklaşımdan konuşulabilir?

2. Netleşdirilmemiş, yanlış bilgi temelinde Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında karar kabul eden uluslararası örgütler Ermeni siyasi mahkumun cezaevinde açlıktan ölmesine karşı neden böyle "dayanıklı" davranıyor? Bu çifte standartların açık örneği değil mi? 3. Bu gerçek ispat ediyor ki, Ermeni siyasiler kendi siyasi isteklerini kendi vatandaşlarının hayatından üstün tutuyor. Hatta insanın açlıktan ölmesi bile bunları siyasi hırslarından çekindirmiyor. Sırf böyle hırslı Ermeni siyasetçiler yüzünden Dağlık Karabağ'da savaşın yeniden başlatılması kaçınılmazdır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:42 Kaynak: İHA

Parlamento, Azerbaycan, Güncel
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