Avrupa Eskrim Şampiyonası
1 saat önce
Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden mili sporcu İrem Karamete, kadınlar flöre kategorisinde 30. oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:18 Kaynak: AA
Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden mili sporcu İrem Karamete, kadınlar flöre kategorisinde 30. oldu. Almanya
'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar flöre müsabakaları gerçekleştirildi. İrem Karamete, 58 sporcunun katıldığı yarışmayı 30. sırada tamamladı.
Düsseldorf Fuar Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada yarın erkekler kılıç müsabakaları yapılacak.
40 ülkeden 449 sporcunun yer aldığı şampiyona 22 Haziran'da sona erecek.
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