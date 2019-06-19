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Avrupa Eskrim Şampiyonası

1 saat önce

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Hakan Yıldırım 44, kardeşi Enver Yıldırım ise 46. oldu.

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Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Hakan Yıldırım 44, kardeşi Enver Yıldırım ise 46. oldu.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde erkekler kılıç müsabakaları gerçekleştirildi.
61 sporcunun katıldığı yarışmayı, Hakan Yıldırım 44, kardeşi Enver Yıldırım 46. sırada tamamladı.
Düsseldorf Fuar Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada yarın kadınlar kılıç takım müsabakaları yapılacak.
40 ülkeden 449 sporcunun yer aldığı şampiyona 22 Haziran'da sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:07 Kaynak: AA
Hakan Yıldırım, Avrupa, Spor
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