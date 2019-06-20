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Avrupa Eskrim Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nı 9. sırada tamamladı.

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Türkiye Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nı 9. sırada tamamladı.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde kadınlar kılıç takım müsabakaları gerçekleştirildi.
Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla, Fatma Zehra Köse ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, 14 ekip arasında 9. sırayı aldı. Milliler bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda 25 puan topladı.
Müsabakalar sonucu Rusya birinci, Macaristan 2'nci ve Fransa 3'üncü oldu.
Düsseldorf Fuar Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada mücadele eden milli eskrimcilerin maçları tamamlandı.
40 ülkeden 449 sporcunun yer aldığı şampiyona, 22 Haziran'da sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:09 Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa, Spor
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