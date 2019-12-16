Avrupa fatihi Başakşehir, formsuz Konyaspor'u ağırlıyor! iddaa'da galibiyetlerine...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR



UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Mönchengladbach'ı devirip bir üst tura çıkan Başakşehir, ligde zor dönemden geçen Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu ağırlıyor.



Son 7 lig maçında galibiyeti olmayan Konyaspor için durumlar oldukça kötü gidiyor (2B - 5M).



Zirveyi yakından takip etmek isteyen Boz Baykuşlar, geçtiğimiz hafta Denizlispor deplasmanında kaybettiği puanın telafisi peşinde.



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Konyaspor'u konuk ettiği 8 maçı da kaybetmeyen Başakşehir, bu maçlarda 2 gol yedi ve 17 gol attı (6G - 2B).



Konyaspor'un son 10 maçından 2'si 2.5 ALT bitti.



Edin Visca, Konyaspor'a karşı iç sahada çıktığı son 2 lig maçında 1'er gol attı.

TEK MAÇ'TA ÜYELERİ NE OYNUYOR?



'da seçeneğiyle iddaa oynanabilen mücadelede, üyeler maç öncesi bahislerde %67 oynanma oranıyla ev sahibi Başakşehir'in mücadeleden galip ayrılacağını öngörüyor.



Maçın başlama düdüğüyle birlikte Misli.com'dan