Avrupa fatihi Başakşehir, formsuz Konyaspor'u ağırlıyor! iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa fatihi Başakşehir, formsuz Konyaspor'u ağırlıyor! iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika Spor

Avrupa fatihi Başakşehir, formsuz Konyaspor'u ağırlıyor! iddaa'da galibiyetlerine...

6 saat önce

KONYASPORUEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Mönchengladbach'ı devirip bir üst tura çıkan Başakşehir, ligde zor dönemden geçen Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu ağırlıyor.

Avrupa fatihi Başakşehir, formsuz Konyaspor'u ağırlıyor! iddaa'da galibiyetlerine..., System.String[]

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR


UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Mönchengladbach'ı devirip bir üst tura çıkan Başakşehir, ligde zor dönemden geçen Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unu ağırlıyor.


Son 7 lig maçında galibiyeti olmayan Konyaspor için durumlar oldukça kötü gidiyor (2B - 5M).


Zirveyi yakından takip etmek isteyen Boz Baykuşlar, geçtiğimiz hafta Denizlispor deplasmanında kaybettiği puanın telafisi peşinde.


İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!


Konyaspor'u konuk ettiği 8 maçı da kaybetmeyen Başakşehir, bu maçlarda 2 gol yedi ve 17 gol attı (6G - 2B).


Konyaspor'un son 10 maçından 2'si 2.5 ALT bitti.


Edin Visca, Konyaspor'a karşı iç sahada çıktığı son 2 lig maçında 1'er gol attı.

TEK MAÇ'TA ÜYELERİ NE OYNUYOR?


'da  seçeneğiyle iddaa oynanabilen mücadelede, üyeler maç öncesi bahislerde %67 oynanma oranıyla ev sahibi Başakşehir'in mücadeleden galip ayrılacağını öngörüyor.


Maçın başlama düdüğüyle birlikte Misli.com'dan

Mönchengladbach, Başakşehir, Konyaspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması
Başakşehir'in rakibi Sporting'i tanıyalım Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı!

Son Dakika Haberleri
18:39 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık" - Son Dakika Spor
18:37 Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Bernard Mensah'tan kötü haber - Son Dakika Spor
18:36 İzmir Güz Trofesi sona erdi - Son Dakika Spor
18:30 Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko maçını seyircisiz oynayacak - Son Dakika Spor
18:23 FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava! - Son Dakika Spor
18:01 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori - Son Dakika Spor
17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:46:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa fatihi Başakşehir, formsuz Konyaspor'u ağırlıyor! iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]