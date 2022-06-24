Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, 12 Punto 2022'ye konuk oldu

Avrupa Film Akademisi Başkanı ve yapımcı Mike Downey, TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022"de masterclass verdi.

Downey, etkinlikte deneyimlerini, çalıştığı kuruluşları, yönetmenleri ve yaptığı filmleri genç sinemacılara anlattı.

Yapımcı ve yönetmen ilişkisinde en önemli şeyin iletişim olduğunu belirten Downey, bu ilişkinin bir bağ kurmakla başladığını söyledi.

Downey, bu bağın yaratıcı veya ortak bir tutkuya dönüşebilmesi gerektiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biriyle birlikte yaptığın işte vizyonunu paylaşabilmen gerekiyor. Öncelikle iyi bir yapımcı ve iyi bir yönetmen eleştiriyi nasıl karşılayacağını bilmeli, bu yönetilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla yapımcı ve yönetmen ilişkisi sadece ikisi arasında kalmıyor, aslında bu etrafınızda oluşturduğunuz bir aile ilişkisi. Benim için sinemaya tiyatrodan geliyor olmak bir avantajdı. Çünkü biz tiyatroda küçük aileler oluşturuyorduk ve bazen iki yıl boyunca birlikte yaşıyorduk. Bu süreçte de birbirini destekleyen kibar ilişkiler kuruyorduk."

"Akıllı yapımcı, bir şeyden nasıl ve ne zaman el çekeceğini bilir"

Bir projeye yapımcı olarak en baştan başlamak gibi bir kural olmadığını aktaran Mike Downey, kurucu ortağı olduğu Film and Music Entertainment'ın şirket olarak çok yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu, geliştirdikleri ve prodüksiyona soktukları filmlerde ortalamanın üzerinde bir başarı kaydettiklerini söyledi.

Downey, bir yapımcının en önemli özelliğinin önüne çıkan projelerdeki başarı oranını gözeterek projeye devam etme ya da projeden çekilme karar alabilmesi olduğunu söyleyerek "Hayat çok kısa, her şeyi yapamazsınız. Akıllı yapımcı, bir şeyden nasıl ve ne zaman el çekeceğini bilir. Ne zaman geri adım atacağınızı bilmeniz lazım." dedi.

Avrupa Film Akademisinin Avrupa sineması için önemi ve rolü üzerine konuşan Downey şunları kaydetti:

"Avrupa Film Akademisi 35 yıldan beri varlığını devam ettiren bir organizasyon. Şu anda başkanlığını yürütüyor olmaktan gurur duyuyorum. Bu akademiyi ilk kuran harika insanların vizyonu hala devam ediyor. Bu akademi Avrupa filmi hakkında bir platform sunmak, bir bilgi sağlamak amacıyla oluşturuldu ve her yıl aralık ayında gerçekleştirdiğimiz bir ödül törenimiz var, bir yıl Berlin'de bir yıl başka şehirlerde olmak üzere. Biz ödül töreninin daha ilerisine geçmek ve politik, sosyal ve insani alanlarda aktif olmak, sanatçı hakları, sinemacıların hakları için kampanyalar yapmak istedik."

Mike Downey, bu yıl "Avrupa Film Ayı" isminde yeni bir etkinlik yaptıklarını aktararak "Akademinin bir yıl boyunca çalışmasını istedim ve dünya sahnesinde, Avrupa sahnesinde bir yıl varlığımızın devam etmesini istedim. Avrupa filmleriyle ilgili bir ay yapacağız ve 35 şehirde bir pilot çalışma olacak. Avrupa'daki 35 şehirde seçtiğimiz sinemalarda, sadece Avrupa temaları içeren filmler gösteriliyor. Avrupa dediğimiz zaman Avrupa Birliği'ndeki 50 ülkeyi, İsrail ve Filistin'i dahil ettiğimiz bir bölgeyi kapsıyor. Gelecek yıl bu bölgenin 2 katına çıkmasını ve 100 ülkeye ulaşmayı planlıyoruz. Bunu da ayın ötesine taşımak istiyoruz." diye konuştu.