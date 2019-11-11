Son Dakika Haberleri: Avrupa Film Ödülleri için adaylar İspanya'daki film festivalinde belirlendi
Son Dakika Kültür Sanat Avrupa Film Ödülleri için adaylar İspanya'daki film festivalinde belirlendi

Avrupa Film Ödülleri için adaylar İspanya'daki film festivalinde belirlendi

7 saat önce

1988 yılında ünlü Çek Yönetmen István Szabó'nun başını çektiği bir grup Avrupalı sinemacı tarafından organize edilerek başlatılan 'Avrupa Film Ödülleri' için bu yıl da adaylar belli oldu.

Avrupa Film Ödülleri için adaylar İspanya'daki film festivalinde belirlendi, System.String[]

1988 yılında ünlü Çek Yönetmen István Szabó'nun başını çektiği bir grup Avrupalı sinemacı tarafından organize edilerek başlatılan 'Avrupa Film Ödülleri' için adaylar belli oldu.


7 Aralık'ta Berlin'de gerçekleştirilecek 32. ödül töreniöncesi İspanya'da Seville Film Festivali'nde açıklanan listede en iyi film ödülünün en güçlü adayı olarak Yönetmen Pedrao Almodovar'ın 'Pain and Glory' (Acı ve Zafer) adlı filmi gösteriliyor. Filmin başrol oyuncularından dünyaca ünlü İspanyol aktör Antonio Banderas hali hazırda oyunculuğu ile Cannes Film Festivali'nde 'En iyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Euronews.com'da Görüntüle

Yönetmen, Avrupa, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep İvedik 6 ile rekora koşan Şahan Gökbakar, yeni filminin konusunu açıkladı
Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması: Sakat da olsa bizimle olmasını istiyorum Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:42:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Film Ödülleri için adaylar İspanya'daki film festivalinde belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]