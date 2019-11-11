Avrupa Film Ödülleri için adaylar İspanya'daki film festivalinde belirlendi
7 saat önce
1988 yılında ünlü Çek Yönetmen István Szabó'nun başını çektiği bir grup Avrupalı sinemacı tarafından organize edilerek başlatılan 'Avrupa Film Ödülleri' için bu yıl da adaylar belli oldu.
1988 yılında ünlü Çek Yönetmen István Szabó'nun başını çektiği bir grup Avrupalı sinemacı tarafından organize edilerek başlatılan 'Avrupa Film Ödülleri' için adaylar belli oldu.
7 Aralık'ta Berlin'de gerçekleştirilecek 32. ödül töreniöncesi İspanya'da Seville Film Festivali'nde açıklanan listede en iyi film ödülünün en güçlü adayı olarak Yönetmen Pedrao Almodovar'ın 'Pain and Glory' (Acı ve Zafer) adlı filmi gösteriliyor. Filmin başrol oyuncularından dünyaca ünlü İspanyol aktör Antonio Banderas hali hazırda oyunculuğu ile Cannes Film Festivali'nde 'En iyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:01
Recep İvedik 6 ile rekora koşan Şahan Gökbakar, yeni filminin konusunu açıkladı Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması: Sakat da olsa bizimle olmasını istiyorum Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!