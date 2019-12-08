Son Dakika › Dünya › Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı - Son Dakika Dünya
Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı
6 saat önce
32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' adlı filmi layık görüldü.
32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' adlı filmi layık görüldü. Film 7 ödül daha aldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:51
Yunan Parlamentosu'nda İslam'a hakaret edildi, Türk vekil sert çıktı: İftira atmaya hakkınız yok Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi ABD Savunma Bakanı Mark Esper: YPG'ye asla "Sizi Türkiye'den koruyacağız" diye söz vermedik Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi