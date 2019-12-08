Son Dakika Haberleri: Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı
Son Dakika Dünya Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı - Son Dakika Dünya

Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı

6 saat önce

32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' adlı filmi layık görüldü.

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32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' adlı filmi layık görüldü. Film 7 ödül daha aldı.View on euronews

Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı

Yorgos Lanthimos, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:51 
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