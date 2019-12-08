Son Dakika Haberleri: Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı
Son Dakika Dünya Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı - Son Dakika Dünya

Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı

6 saat önce

32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' adlı filmi layık görüldü. Film 7 ödül daha aldı.

Avrupa Film Ödülleri'nde (EFA) 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' ödüle doymadı, System.String[]

32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite (Sarayın Gözdesi)' adlı filmi layık görüldü.


Avrupa Film Akademisi tarafından 32'ncisi düzenlenen Avrupa Film Ödülleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

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Yorgos Lanthimos, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:59 
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