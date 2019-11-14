Son Dakika Haberleri: Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (Maç devam ediyor)

7 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında A Milli Takım, İzlanda'yı konuk ediyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında A Milli Takım, İzlanda'yı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

İzlanda, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:20 Kaynak: İHA
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