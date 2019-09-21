Son Dakika Haberleri: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, finalde Fransa'nın...
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, finalde Fransa'nın...

1 saat önce

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, finalde Fransa'nın..., System.String[]

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, finalde Fransa'nın rakibi oldu. - İSTANBUL

Romanya, Futbol, Avrupa, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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