Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, finalde Fransa'nın...
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, finalde Fransa'nın rakibi oldu. Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak Sesi Görenler Milli Takımı Romanya'yı yendi, yarı finale yükseldi Ronaldo, kendisine hamburger yardımcı yapan kadını buldu Kaya Çilingiroğlu sosyal medyayı salladı! Canlı yayına alkollü çıktı iddiası