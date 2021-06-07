Avrupa Futbol Şampiyonası Öncesinde Katılımcı Ülke Büyükelçileri Medya Gününde Buluşacak - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında düzenlenecek "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Günü" etkinliği, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata'nın ev sahipliğinde 08 Haziran 2021 Salı günü 17: 00-19: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Medya Günü etkinliğine ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile EURO 2020'de yer alacak ülkelerin ve diğer Avrupa ülkelerinin büyükelçileri ile spor medyası temsilcileri katılacak.

Kaymakcı: Türkiye sporda da Avrupalı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede "Sporda da Avrupalı olan Türkiye, EURO 2020'ye renk ve dinamizm katacaktır. Turnuva öncesi diğer Avrupa ülkelerinin ülkemizdeki temsilcilerini bir araya getirecek bu etkinlik vasıtasıyla, sporun nihai amacı olan hoşgörü, iletişim, etkileşim ve dayanışma mesajlarını özellikle küresel düzeyde etkili olan salgın nedeniyle zor günler geçiren tüm insanlık için hep bir ağızdan dile getireceğiz" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Öncesinde Katılımcı Ülke Büyükelçileri Penaltılarla Yarışacak

12 Haziran-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde şampiyonanın yapılacağı ülkeler ile turnuvada yer alacak ülkelerin Büyükelçilerini Spor Medya Temsilcileriyle buluşturmayı hedefleyen etkinlikte davetlilerle özel röportajlar ile penaltı yarışması da gerçekleştirilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Günü

(TSYD Ankara Şubesi 19 Mayıs Spor Kompleksi, Ankara)

17. 00-19. 00 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Buluşması ve Resepsiyonu

17. 00-17. 05 Avrupa Futbol Şampiyonası Klip Gösterimi

17. 05-17. 30 Açılış Konuşmaları

17. 30 Avrupa Şampiyonası Aile Fotoğrafı Çekimi

17. 30-17. 50 Penaltı Yarışması

17. 50-18. 30 Özel Röportajlar

19. 00 Kapanış

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