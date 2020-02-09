Avrupa futboluna kar engeli - Son Dakika
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Avrupa futboluna kar engeli

6 saat önce

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hollanda ve Belçika'da bugün oynanması planlanan futbol maçları ertelendi.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hollanda ve Belçika'da bugün oynanması planlanan futbol maçları ertelendi.

Hollanda Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, kötü hava koşullarında futbol oynamanın sorumsuzluk olacağı belirtilerek, Birinci Lig'deki 4 maçın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Belçika Futbol Federasyonu, Birinci ve İkinci liglerdeki karşılaşmaların ertelendiğini, bu maçların çarşamba ve perşembe günü oynanacağını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach ile Köln arasında oynanacak lig mücadelesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Hollanda, Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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