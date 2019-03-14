Son Dakika Haberleri: Avrupa Futbolunda Kura Heyecanı

Avrupa Futbolunda Kura Heyecanı

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

Avrupa Futbolunda Kura Heyecanı, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Porto'nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9- 10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Tur atlayanların bu akşam belli olacağı Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanşları ise 18 Nisan'da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA'dan, PSG'nin Yıldızı Neymar'a Soruşturma Barcelona, Lyon'u 5-1 Mağlup Etti ve Çeyrek Finale Yükseldi

Ronaldo Tur İçin Verdiği Sözü Tuttu Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Barcelona
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Futbolunda Kura Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]