Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
54 dakika önce
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:47 Kaynak: AA
futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere
'nin Liverpool
ile Tottenham
takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak. İspanya
'nın başkenti Madrid
'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN
Sports'tan yayınlanacak.
Final maçında Sloven hakem Damir Skomina
düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik
ve Robert Vukan
'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz
, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.
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