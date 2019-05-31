Son Dakika Haberleri: Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
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Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

54 dakika önce

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.
Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:47 Kaynak: AA
Tottenham, Liverpool, İngiltere, Avrupa, Spor
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