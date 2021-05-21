Avrupa futbolunun Kovid-19 salgınındaki zararı yaklaşık 9 milyar avro - Son Dakika

Avrupa futbolunun Kovid-19 salgınındaki zararı yaklaşık 9 milyar avro

21.05.2021 16:32
Avrupa futbolunun Kovid-19 salgınındaki zararı yaklaşık 9 milyar avro, System.String[]

UEFA, Avrupa futbolundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik kaybın 9 milyar avroya yaklaşacağını duyurdu.

UEFA, Avrupa futbolundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik kaybın 9 milyar avroya yaklaşacağını duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Avrupa genelindeki kulüpler 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında finansal açıdan büyük kayıplar yaşadı.

Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen bu iki sezonda, kulüplerin en fazla maç günü, sponsorluk ve yayın gelirlerinde azalma oldu.

Raporda, salgın yüzünden birinci liglerde 7,2 milyar avro, alt liglerde ise 1,5 milyar avro zarar edileceği belirtildi.

Avrupa'daki transfer harcamalarının da 2020'nin yaz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 39, 2021'in ara transfer döneminde ise yüzde 56 azaldığı ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolun modern zamanlardaki en büyük zorluğu yaşadığını kaydederek, "Bu rapor, şu anda yeni bir finansal gerçeklikte faaliyet gösterdiğimizi kanıtlıyor. Mevcut Finansal Fair Play düzenlemelerinin güncellenmesi gerekeceği açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal sürdürülebilirlik ilkesinin hedefleri olarak kalacağını aktaran Ceferin, "UEFA ve Avrupa futbolu, sporumuzu yeni bir gelecek için yeni kurallarla donatmak üzere takım olarak çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa futbolunun Kovid-19 salgınındaki zararı yaklaşık 9 milyar avro - Son Dakika Spor


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