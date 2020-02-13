Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu'na Türk başkan - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu'na Türk başkan - Son Dakika Ekonomi

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu'na Türk başkan

6 saat önce

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu Başkanlığı'na (YES For Europe) Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım seçildi.

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu'na Türk başkan, System.String[]

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu Başkanlığı'na (YES For Europe) Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım seçildi.

TÜGİAD'dan yapılan açıklamada, bünyesinde 21 ülkeden 500 binin üzerinde genç girişimci bulunan Avrupalı genç girişimcilerin resmi çatı konfederasyonu YES For Europe'un başkanlığını tarihinde ilk kez TÜGİAD'ın kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Ülkemizdeki genç girişimcilerin lider sesi TÜGİAD'ın dönem başkanlığına oy birliği ile seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Türk genç girişimcilerinin Avrupa'daki sesi olmaya devam edeceğiz. Bu yeni ticaret köprülerinin kurulması anlamında çok önemli." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ve vizyonuna inançlarının tam olduğunu belirten Yıldırım, "En büyük ticari ortağımız olan AB'de Türk genç girişimcilerini her platformda destekleme mücadelemize şimdi daha güçlü devam edeceğiz. YES For Europe olarak önümüzdeki görev süresi boyunca, gerçekçi ve ciddi hedeflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, TÜGİAD olarak bu yıl eylül ayında İstanbul'da Geleneksel YES For Europe toplantısı düzenleyeceklerini belirterek, tüm ülkelerden en yüksek seviyede katılım sağlayıp devletle koordineli olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da Yıldırım'a tebriklerini ileterek, "TÜGİAD Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası genç iş adamları derneğidir. Ülkemizi yıllardır G20 Genç Girişimciler ittifakında ve YES For Europe'da başarı ile temsil etmekte ve bayrağımızı buralarda dalgalandırmaktayız. Yıllardır süregelen bu mücadelemiz ve çalışmamızın sonunda çok önemli bir organizasyonun başkanlığını ülkemiz adına almış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu başkanlıkla ülkemizin yıllardır sürdürmüş olduğu AB tam üyelik sürecinde genç iş dünyası adına çok önemli katkı koyacağımızı düşünüyorum. Başkanlık sürecinde TÜGİAD adına çok emek harcayan Yıldırım'ı tebrik ediyor ve süreçte katkısı olan Genel Sekreterimiz Rupen Mıhçiyan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palko Dardai 30 metre mesafeden topu basket potasına soktu
Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip Boşanma aşamasında olduğu karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı CHP'de CNN Türk boykotunu delen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek disipline sevk edildi

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:50:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu'na Türk başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]