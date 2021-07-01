Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Polat Polatçı, yurda döndü

Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Polat Polatçı, yurda döndü.

Finalde Rus rakibi Ali Magomed Aliyev karşısında 13-6 gerideyken, rakibini tuşla yenerek Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Polat Polatçı, THY'nin tarifeli seferiyle Almanya'nın Dortmunt kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi.

Ailesi ve yakınları tarafından çiçekle karşılanan milli güreşçi Polat Polatçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı dalgalandırıp, milli marşımızı hep bir ağızdan söyledik şükürler olsun. Bu altın madalya tüm şehitlerimize armağan olsun. Emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. İnşallah her turnuvada başarılarımız ve madalyalarımız artarak devam eder. İnşallah Rusya'daki dünya şampiyonasında da takım arkadaşlarımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.