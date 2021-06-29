Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Taner Garip yarı finalde

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kilogramda Taner Garip yarı finale yükseldi. Dört güreşçi de repesajda bekliyor.

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 61 kilogram Hamza Zopalı ilk turda Ermeni rakibi Levik Mikayelyan'a 6-4 yenildi. Ermeni güreşçi yarı finalde Moldovalı Andrusca'yı yenerse repesajda Belarus İvan Hramyka ile karşılaşacak. 74 kilogramda Taner Garip ilk turda Makedon rakibi Elvedin Feta'yı 10-0 sayı tuşuyla çeyrek finalde Alman rakibi Stas David Wolf'ı 14-2 sayı tuşuyla yendi. Yarı finalde Ukraynalı Vadym Kutylenko ile mücadele edecek.

86 kilogramda Emre Çiftçi ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde Alman David Morodion'a 6-6'dan son puan avantajı ile kaybetti. Alman güreşçi yarı finalde Macar Joel Hencz'i yenerse repesajda Azerbaycanlı Fuad Mayilov ile karşılaşacak.

92 kilogramda Murat Sezmiş ilk turda Gürcü rakibi Andro Margishvili'ye yenildi. Repesaj için bekliyor. 125 kilogramda Adil Mısırcı ilk turda Bulgar rakibi Georgi İvanov'u 3-3'ten son puan avantajıyla yendi, çeyrek finalde Rus rakibi Arsamag Zasseev'e yenildi. Rus güreşçi, yarı finalde Ermeni Lyova Gevorgyan'ı yenerse repesajda Belarus Danilov ile karşılaşacak.

Altın madalya maçları:

97 kilogramda Polat Polatçı - Ali Magomedov Aliev ile altın madalya için mindere çıkacak.

Bronz madalya maçları:

57 kilogramda Ahmet Karavuş - Gürcü Giorgi Gegelashvili

70 kilogramda Mevlüt Özdemir - Sırp Viktor Voinovic

79 kilogramda İsmail Küçüksolak - Gürcü Otari Adeishvili - İSTANBUL