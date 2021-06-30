Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den 1 altın, 2 bronz madalya

Almanya 'nın Dortmund şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 1 altın, 2 bronz madalya aldı. Milli güreşçi Polat Polatçı, Rus rakibi Ali Magomed Aliyev'i finalde 13-6 mağlup durumdayken tuşla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 70 kiloda Mevlüt Özdemir ise repesajdan gelen Sırbistanlı Viktor Voinovic'i 8-4 mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu. 79 kiloda İsmail Küçüksolak, Ermeni rakibi Knyaz Iboyan'ı (4-3) yendi. Çeyrek finalde Rus rakibi Rasul Asluev'e çekişmeli geçen maçta 5-3 mağlup olan Küçüksolak, Rus güreşçinin finale çıkmasının ardından repesaj yapma hakkı kazandı. Repesajda Azerbaycanlı Sabuhi Amiraslanov'u 7-6, ardından Gürcü rakibi Otari Adeishvili'yi de tuşla yenerek bronz madalya kazandı. Bu sonuçla milliler, 1 altın, 2 bronz madalya elde etti.TANER GARİP FİNALDEŞampiyonada Türkiye'yi 74 kiloda temsil eden Taner Garip; ilk turda Makedonya 'dan Elvedin Feta, çeyrek finalde Alman rakibi Stas David Wolf'u, yarı finalde ise Ukraynalı Vadym Kurylenko'yu 6-3 mağlup ederek finale yükseldi. Taner Garip'in finaldeki rakibi ise U23 Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Cebrail Haciyev oldu. BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Polat Polatçı'yı ile bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ile İsmail Küçüksolak'ı tebrik etti.Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Polat Polatçı'yı, 70 kiloda bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ile 79 kiloda bronz madalya kazanan İsmail Küçüksolak'ı kutlarım. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

- İstanbul