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Avrupa Gençler Judo Şampiyonası

26 dakika önce

Finlandiya'da süren Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz madalyanın uzağında kaldı.

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Finlandiya'da süren Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz madalyanın uzağında kaldı.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Vantaa kentindeki şampiyonada Minel, çeyrek final ve repesaj maçında Alman rakiplerine yenilerek yedinci sırada kaldı.

Türk sporcu şampiyonanın ilk turunda İtalyan, ikinci turunda da Hırvat rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Organizasyonda tatamiye çıkan Türk sporculardan erkekler 81 kiloda Muhammet Mustafa Koç, üçüncü turda Gürcü rakibine yenilerek elendi.

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda yarın kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir ve Mine Kalender, erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar, 100 kiloda Ömer Kemal Aydın, +100 kiloda Emrullah Uçar ve Furkan Güner tatamiye çıkacak.

Finlandiya, Akdeniz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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