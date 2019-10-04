Son Dakika Haberleri: Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 2 altın madalya
Son Dakika Spor Haber

Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 2 altın madalya

1 saat önce

Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye 2 altın madalya birden kazandı.

Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 2 altın madalya, System.String[]

Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye 2 altın madalya birden kazandı.


Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda ilk gününde erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş altın madalya kazandı.


45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 45, 48, 51, 55 kızlarda ise 42, 44, 46 ve 49 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 11'i erkek 5'i kız olmak üzere 16 sporcu temsil etti.


Türkiye, ilk gün müsabakalarında 2 Avrupa Şampiyonluğu birden kazandı. Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu. Sporcular, şampiyonluklarının ardından ay-yıldızlı bayrakla tur atarken, İstiklal Marşımız İspanya'da 2 kez okundu. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı
İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 00:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 2 altın madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]