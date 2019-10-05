Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası
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İspanya'da devam eden Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:38 Kaynak: AA
İspanya'da devam eden Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 52 kiloda Özge Özbey ve 59 kiloda Işıl Zafer gümüş madalya kazandı.
Şampiyonanın ilk gününde 2 altın madalya kazanan Türkiye, 2 gün sonunda 2'şer altın ve gümüş madalyaya ulaştı.
Turnuvanın son gününde 6 sıklette 9 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek.
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