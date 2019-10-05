İspanya'da devam eden Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 52 kiloda Özge Özbey ve 59 kiloda Işıl Zafer gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde 2 altın madalya kazanan Türkiye, 2 gün sonunda 2'şer altın ve gümüş madalyaya ulaştı.

Turnuvanın son gününde 6 sıklette 9 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek.