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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası

29 dakika önce

Türkiye, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.

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Türkiye, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın ilk iki gününde 4 madalya kazanan milli sporcular, son günde de 1 madalya elde etti. Kızlar +65 kiloda Berra Nur Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.

İki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Türkiye, şampiyonayı Rusya'nın ardından ikinci sırada bitirdi. Ay-yıldızlı ekip, kız takım sıralamasında üçüncü, erkek takım sıralamasında ise dördüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın son gün müsabakalarını Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Konsolos Yardımcısı Gülay Demirtaş da izleyerek, milli sporculara destek verdi.

Öte yandan, şampiyonada görev yapan uluslararası hakem Berhan Arslan da şampiyonanın en iyi 5 hakeminden birisi olarak seçildi.

İspanya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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