Ömer Faruk Dayıoğlu Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Ömer Faruk Dayıoğlu Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ve 4 gün sürecek şampiyonada ülkemizi 10'ar erkek ve kadın olmak üzere 20 sporcu temsil ediyor. Şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 3, kadınlarda ise 2 olmak üzere toplam 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kadınlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk mücadele etti.

Üçüncü gün müsabakaları sonunda erkekler 59 kilo finalinde Belarus'tan Maksim Bandarevich'i ikinci raund sonunda 31-8 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalya kazandı. 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyaya yükseltti.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde 5 sıklette müsabakalar yapılacak. Erkekler 63 kiloda Kadir Şantaş, +78 kiloda Mehmet Efe Özdemir, kadınlar 46 kiloda Şeyma Köseoğlu, 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve 52 kiloda Öykü Özbey madalya mücadelesi verecek.

(İHA)