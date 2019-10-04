Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası - Türk sporcular, 2 altın madalya kazandı

İspanya'da başlayan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular, 2 altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde, erkeklerde 45, 48, 51, 55, kızlarda ise 42, 44, 46 ve 49 kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 11'i erkek 5'i kız olmak üzere 16 sporcu temsil etti. Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonada elde edilen altın madalyaların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığı olan bu güzel sonuç, gelecekte inşallah onlara büyük başarıların kapısını açacak. Türkiye olarak gururluyuz, sevinçliyiz. Kalan müsabakalarda da en iyi sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.