Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir madalya daha
53 dakika önce
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Demirkan Demir, erkekler 100 metre kurbağalama yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:54 Kaynak: AA
Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Demirkan Demir, erkekler 100 metre kurbağalama yarışında bronz madalyanın sahibi oldu. Rusya
'nın Kazan kentinde devam eden şampiyonada Demirkan Demir, 1.00.84'lük derecesiyle 100 metre kurbağalamada 3. olarak bronz madalyaya uzandı.
Demir, bu derece ile 17-18 yaş Türkiye
rekorunun da yeni sahibi oldu.
Yarışta Rus yüzücü Aleksandr Zhigalov 1.00.75'lik zamanıyla ilk sırayı alırken, Hollandalı Caspar Corbeau ise 1.00.77'lik derecesiyle ikinciliği elde etti.
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