Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya
1 saat önce
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:56 Kaynak: AA
Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu. Rusya
'nın Kazan kentinde devam eden organizasyonda, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Emir Şimşek ve Baturalp Ünlü'den oluşan 4x100 metre karışık bayrak erkek takımı, 3.42.76'lık derecesiyle bronz madalyaya uzandı.
Yarışta Rusya, 3.35.97'lik derecesiyle birinciliği, İtalya
da 3.37.63'lük zamanıyla ikinciliği elde etti.
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