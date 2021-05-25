Avrupa Gençlik Kupası'nda Antalyalı okçular 3 madalya aldı

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası 1. Ayak müsabakalarında Antalya'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının 1 altın 2 bronz madalya kazandığı bildirildi.

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası 1. Ayak müsabakalarında Antalya'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının 1 altın 2 bronz madalya kazandığı bildirildi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TOHM sporcularından Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın olimpik yay genç erkekler kategorisinde altın, Efe Gürkan'ın aynı kategoride bronz, Ezgi Başaran'ın ise olimpik yay genç kadınlar kategorisinde bronz madalya elde ettiği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, madalya kazanan sporcuları tebrik ettiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığının geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için başlattığı TOHM projesi kapsamında atılan tohumların meyvelerini verdiğini belirten Gürhan, olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediklerini bildirdi.

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