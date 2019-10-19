Son Dakika Haberleri: Avrupa genelinde bir haftada 476 kişi insan ticareti mağduru
Son Dakika Güncel Avrupa genelinde bir haftada 476 kişi insan ticareti mağduru

Avrupa genelinde bir haftada 476 kişi insan ticareti mağduru

1 saat önce

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) koordinasyonunda Avrupa genelinde yapılan denetimlerde, bir hafta içinde, insan kaçakçılığı mağduru 476 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Avrupa genelinde bir haftada 476 kişi insan ticareti mağduru, System.String[]

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) koordinasyonunda Avrupa genelinde yapılan denetimlerde, bir hafta içinde, insan kaçakçılığı mağduru 476 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "Ortak Eylem Günü" kapsamında Europol koordinasyonunda, 16-25 Eylül tarihleri ??arasında, 23 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede gerçekleştirilen denetimlerde, insan ticareti suçu işledikleri düşünülen 3 bin 500 ev ve iş yeri ile 29 bin araçta arama yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, 111 yeni soruşturma açıldığı, 162 kişinin gözaltına alındığı ve insan kaçakçılığı suçu mağduru 476 kişinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 124 binden fazla kişi üzerinde arama yapıldığı kaydedildi.

"Ortak Eylem Günü" denetimleri, 2010'dan beri, AB Adalet ve İçişleri Konseyi tarafından organize suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştiriliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:25 Kaynak: AA
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