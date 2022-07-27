Tatil sezonunun başlamasıyla hazirandan bu yana bölge ülkelerinden karşılıklı olarak artan uluslararası uçuşlar, Kovid-19 nedeniyle personelin azaldığı ve mevcut çalışanların grev yaptığı birçok havalimanında krize yol açtı.

Kaynak: AA

Schiphol Havalimanı, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AMSTERDAM - Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor - Son Dakika

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