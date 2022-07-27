AMSTERDAM - Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor - Son Dakika
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AMSTERDAM - Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor

27.07.2022 20:43

Avrupa genelinde havalimanlarında çalışan sayısı azalırken, yolcu ve uçuş sayılarının artması uluslararası yolcuların bölgeye seyahatini çileye dönüştürmeye devam ediyor.

Avrupa genelinde havalimanlarında çalışan sayısı azalırken, yolcu ve uçuş sayılarının artması uluslararası yolcuların bölgeye seyahatini çileye dönüştürmeye devam ediyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda uçuşların yüzde 41,5'inde gecikme yaşandı. Havalimanı yetkilileri, nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Tatil sezonunun başlamasıyla hazirandan bu yana bölge ülkelerinden karşılıklı olarak artan uluslararası uçuşlar, Kovid-19 nedeniyle personelin azaldığı ve mevcut çalışanların grev yaptığı birçok havalimanında krize yol açtı.

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Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi Hollanda'da yol kapatan çiftçiler saman balyalarını ateşe verdi
Kaynak: AA

Schiphol Havalimanı, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMSTERDAM - Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AMSTERDAM - Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor - Son Dakika
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