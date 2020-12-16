Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor - Son Dakika
BBC

Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor

16.12.2020 08:07
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor, System.String[]

Koronavirüs önlemleri Avrupa'da ülkeden ülkeye değişse de kıta genelinde artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamaların sıkılaştığı görülüyor.

Koronavirüs önlemleri Avrupa'da ülkeden ülkeye değişse de kıta genelinde artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamaların sıkılaştığı görülüyor.

Noel döneminde artması beklenen koronavirüs vakalarını şimdiden frenlemek isteyen bazı ülkeler, daha önceden gevşettikleri kısıtlamalara yeniden başvuruyor.

Fransa

Fransa'da Ekim sonunda ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları 15 Aralık'ta gevşetildi.

Evden çıkarken doldurulması gereken formlara artık ihtiyaç duyulmasa da barlar, restoranlar, tiyatrolar, sinemalar ve kayak merkezleri kapalı kalmaya devam edecek.

Ülke genelinde saat 21: 00 ile 07: 00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasakları yalnızca Noel gecesi için kaldırılacak.

Yılbaşında ise sokağa çıkma yasakları yürürlükte olacak.

Yeni önlemler 20 Ocak'a kadar geçerli.

Anaokulları ve okullar açık olsa da üniversiteler en erken 2021 Şubat ayına kadar kapalı.





Almanya

Almanya 16 Aralık'ta ülke genelinde yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulayacak ve yeni tedbirler en erken 10 Ocak'a kadar sürecek.

Hayati önemde olmayan dükkanlar, kuaförler ve okullar kapanacak. Restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı olmaya devam edecek.

En fazla iki haneden, 5 kişiye kadar kişinin bir evde bir araya gelmesine izin verildi.

24-26 Aralık tarihleri arasında ise bu yasak gevşetilecek.





Yunanistan

Yunanistan'da 7 Ocak'a dek sürecek sokağa çıkma kısıtlamalarına göre, evden çıkmak isteyenler gerekçeleriyle birlikte hükümetin verdiği bir numaraya kısa mesaj atmak zorunda.

Ülkede 22: 00 ile 05: 00 arasında ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dükkanlar, anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kapalı.

Tedbirlerin büyük çoğunluğu Noel'de de geçerli olacak.

18 Aralık'tan itibaren Yunanistan'a gelen yolcuların zorunlu karantina süresi 10 günden üç güne indirilecek. Ancak yolcular koronavirüs testlerinin negatif olduğunu kanıtlamak zorunda.





İtalya

İtalya'da birçok bölgede kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlükte. Vaka sayılarına göre sarı, turuncu ve kırmızı renklerle ifade edilen üç aşamalı önlemler uygulanıyor.

Hükümet 21 Aralık ile 6 Ocak arasında farklı bölgeler arasında seyahati yasakladı.

22: 00 ile 05: 00 arasında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları da uygulanıyor.

Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde tüm barlar, restoranlar ve dükkanların çoğu kapalı durumda.

Hayati hizmetleri sunan dükkanlar, eczane ve süpermarketler ile fabrikalar açık.

Turuncu bölgelerde restoranlar ve barlar kapalı ancak kuaförler ile güzellik salonları hizmet vermeye devam ediyor.

Sarı bölgelerde ise restoran ve barlar 18: 00'e kadar açık. Müzeler, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve yüzme havuzları kapalı tutuluyor.





İspanya

İspanya'da 23 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında farklı bölgeler arasında seyahat yalnızca aile ve arkadaş ziyareti amacıyla mümkün.

Noel ve yılbaşı etkinliklerinde en fazla 10 kişiye kadar buluşmaya izin veriliyor.

İspanya'da da 23: 00 ile 06: 00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Bu kısıtlamanın 2021'in Mayıs ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda altı yaşın üstündeki herkesin maske takması zorunlu. Bazı bölgelerde bu zorunluluk açık hava için de yürürlükte.





Belçika

Normalde en fazla bir kişinin bir haneyi ziyaret etmesine izin veriliyordu ancak 24-25 Aralık tarihlerinde bu kural gevşetilecek ve aynı anda iki kişinin ziyaretine izin verilecek.

Dış mekanlarda ise en fazla dört kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

1 Aralık'tan itibaren tüm dükkanlar açılacak ancak müşterilerin tek başlarına alışveriş yapması ve 30 dakikadan fazla bir dükkanda vakit geçirmemesi isteniyor.

Ülke genelinde maske takmak zorunlu tutuluyor.





Hollanda

Ülkede 15 Aralık ile 19 Ocak arasında hayati önemi olmayan tüm dükkanlar, sinemalar, kuaförler, spor salonları ve okullar kapalı olacak.

Kısıtlamalar Noel dolayısıyla üç günlük gevşetilecek, her haneye üç ziyaretçinin gelmesine izin verilecek.

Hükümet Mart ortasına kadar zorunlu olmayan yurtdışı seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.





İsveç

Noel sırasında İsveçlilere en fazla 8 kişiyle bir araya gelmeleri ve mümkünse dış mekanlarda toplanmaları tavsiye ediliyor.

Şubat ayı sonuna kadar tüm bar ve restoranlarda alkol servisi 22: 00'de sona eriyor. İşletmeler 22: 30'da kepenklerini indiriyor.





16 yaşın üstündeki öğrenciler 7 Aralık'tan itibaren uzaktan eğitime geçti. Stockholm'de bu kısıtlama 13-15 yaş aralığını da kapsıyor.

Salgının başından bu yana görece daha gevşek önlemler uygulayan İsveç'te maske kullanımı zorunlu değil.

Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor
Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor

Koronavirüs, Aralık, Ocak, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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