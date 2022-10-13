Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde ilk imzalar atıldı - Son Dakika
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Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde ilk imzalar atıldı

13.10.2022 12:35
Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde ilk imzalar atıldı

Almanya dahil 14 NATO üyesi ülke ve Finlandiya, Avrupa'nın hava savunma kapasitesini artırmak için Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi adı verilen ortak projeyi başlattı.

Almanya dahil 14 NATO üyesi ülke ve Finlandiya, Avrupa'nın hava savunma kapasitesini artırmak için Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi adı verilen ortak projeyi başlattı.Avrupa'nın hava savunma kapasitesini artırmayı amaçlayan 15 ülke, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (European Sky Shield Initiative) adı verilen ortak projeyi hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Almanya'nın koordinasyonunda Patriot ve Arrow 3 gibi hava savunma sistemlerinin tedarikinin öngörüldüğü proje için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO toplantısı sırasında bir imza töreni gerçekleştirildi. NATO karargahındaki törende, girişime ilişkin niyet mektubunu Almanya adına Savunma Bakanı Christine Lambrecht imzaladı. Avrupa hava savunmasında "gedikler" olduğunu belirten Lambrecht, başlattıkları projede hem ekonomik bakımdan hem de güvenlik açısından tüm katılımcılar için bir "kazan-kazan" durumunun söz konusu olduğunu ifade etti.

Girişime Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Hollanda, Belçika, Norveç, Macaristan, Çekya, Finlandiya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Letonya ve Estonya katıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, söz konusu girişime dair planları Ağustos ayı sonunda kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu girişimi "tüm Avrupa için bir güvenlik kazanımı" diye niteleyen Scholz, ortak hava savunma sisteminin, her ülkenin kendi savunmasını inşa etmesinden daha hesaplı ve daha etkili olacağını belirtmişti.

Projenin, Avrupa'daki hava savunma gediklerinin kapatılmasına yardımcı olması hedefleniyor. Güvenlik uzmanları, Avrupa'da balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi silahlara karşı savunmada açıklar bulunduğunu belirtiyor.

Ortak hava savunma projesinin geri planındaRusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bu ülkeye yönelik saldırıları yatıyor. NATO, Ukrayna savaşının Avrupa'daki güvenlik tehdidini tamamen değiştirdiğini ve bu nedenle hava savunmasının artırılmasını gerektiğini ifade ediyor. Avrupa'da daha önce füze savunmasında öncelik İran'dan gelebilecek olası tehditlere yönelikti.

YORUMLAR
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Kaynak: Deutsche Welle

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Belçika, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nde ilk imzalar atıldı - Son Dakika

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