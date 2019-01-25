Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesine Hibe Kazandı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan Avrupa Gönüllü Hizmet Projesi ile 8 bin 312 avro hibe almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan Avrupa Gönüllü Hizmet Projesi ile 8 bin 312 avro hibe almaya hak kazandı.



Tepebaşı Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan "YEES - Youth Empowerment, Environment & Sustainability" adlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi, 8 bin 312 avro hibe almaya hak kazandı. T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından gençlere yönelik sunulan programdan birisi olan AGH, 18-30 yaşları arasında olan gençlerin, mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın, 1 yıla kadar Avrupa'da diledikleri bir ülkede gönüllü faaliyetlerde yer almasını sağlıyor. 2012 yılından bu yana Ulusal Ajans tarafından akredite edilmiş olan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri de Avrupa Gönüllü Hizmeti programına yönelik projeler hazırlayarak gençlerin bu programdan yararlanabilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenliyor.



2018 yılı Nisan ayında, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açılan Proje Çağrısı kapsamında Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından bir Avrupa Gönüllü Hizmeti proje başvurusu yapıldı ve proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylandı. Onaylanan "YEES - Youth Empowerment on Environment and Sustainability" adlı Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında ülkemize Almanya'dan gelen Lucas Tim Hellwig de 1 yıl süre ile Gençlik Merkezleri bünyesinde görev alacak.



Proje kapsamında gönüllü olan Lucas Tim Hellwig ile beraber Gençlik Merkezleri sürdürülebilir tüketim, ekoloji, permakültür ve çevre odaklı eğitimler, atölyeler yapılacak ve etkinlikler düzenleyecek.



Öte yandan "YEES - Youth Empowerment, Environment & Sustainability" adlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin şimdiye dek Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ve hibelendirilen 4. projesi oldu. - ESKİŞEHİR

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