Gezegen atmosferinde keşfedilen element büyük şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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Gezegen atmosferinde keşfedilen element büyük şaşkınlık yarattı!

16.10.2022 16:41
Gezegen atmosferinde keşfedilen element büyük şaşkınlık yarattı!

Avrupa Güney Gözlemevi'nden araştırmacılar, bir ötegezegen atmosferinde şimdiye kadarki en ağır elementi keşfettiler.

Bilim insanları uzun zamandır yaşanabilir gezegenler arıyor. Bu süreçte ötegezegenleri tespit etmek veya yörüngelerine incelemenin yanı sıra birçok farklı etmene de dikkat ediliyor. Bunlar arasında en önemli noktalardan bir tanesi de o gezegenlerin atmosferlerini iyi analiz etmekten geçiyor.

Atmosferde bulunan Baryum büyük şaşkınlık yarattı!

James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni teknolojiler ile artık ötegezegenlerin atmosferlerine bakabiliyor, gezegenin yüzey sıcaklığını, basıncını ve hava sistemlerini inceleyebiliyoruz. Hatta o gezegenlerin atmosflerinin hangi maddelerden oluştuğuna göz atabiliyoruz.

Uzaydan paraşütle atlamak mümkün mü?

Avrupa Güney Gözlemevi'nden araştırmacılar yer tabanlı Very Large Telescope'u kullanarak bir ötegezegen atmosferinde şimdiye kadarki en ağır elemente rastladılar. WASP-76 b ve WASP-121 b adlı iki ultra sıcak gaz devini inceleyen araştırmacılar, gezegenlerin atmosferlerinde Baryum elementi olduğunu ortaya çıkardı.

Kendi yıldızlarına son derece yakın bir yörüngede dolanan iki gezegen bu nedenle, 1.000 derecenin üzerine çıkabilen son derece yüksek yüzey sıcaklıklarına ev sahipliği yapıyor. Hatta öyle ki WASP-76b'de gökten yağmur olarak demir yağdığı tespit edilmiş durumda.

Gezegen atmosferinde keşfedilen element büyük şaşkınlık yarattı!

Araştırmacılar, oldukça ağır bir element olan Baryum'un atmosferde yer almasını ise şaşkınlıkla karşılıyorlar. Portekiz'deki Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nün (IA) baş yazarı Tomás Azevedo Silva ve Olivier Demangeon konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şaşırtıcı ve mantıksız olan kısım şudur: Bu gezegenlerin atmosferinin üst katmanlarında neden bu kadar ağır bir element var?

Gezegenlerin yüksek yerçekimi göz önüne alındığında, baryum gibi ağır elementlerin atmosferin alt katmanlarına hızla düşmesini beklerdik

Gezegen atmosferinde keşfedilen element büyük şaşkınlık yarattı!

Araştırmacılar, bu oldukça ağır bir element olan Baryum'un ötegezegen atmosferlerinde ortaya çıkmasına neyin neden olduğundan hala emin değiller. Baryum'un nereden geldiği ve atmosferde nasıl bu kadar yüksek noktalarda bulunduğunu anlayabilmek için daha fazla araştırmanın yapılacağı belirtiliyor.

Baryum'un kaynama noktası 1.897 derece olduğunu belirtmekte fayda var. Peki siz Baryum gibi ağır bir elementin bu ötegezegenlerin atmosferinde bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gezegen atmosferinde keşfedilen element büyük şaşkınlık yarattı! - Son Dakika

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