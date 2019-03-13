Avrupa Gürcü Sığınmacı Kabul Etmeyecek

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Gürcistan'ın, Avrupa Birliği (AB) tarafından güvenli bir ülke olarak tanındığını ve bundan sonra AB'nin Gürcü vatandaşların sığınma talebini kabul etmeyeceğini söyledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Gürcistan'ın, Avrupa Birliği (AB) tarafından güvenli bir ülke olarak tanındığını ve bundan sonra AB'nin Gürcü vatandaşların sığınma talebini kabul etmeyeceğini söyledi.



Zalkaliani, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, vatandaşlara, AB ülkelerine sığınma talebinde bulunmamaları çağrısı yaptı.



"Gürcistan, AB ülkeleri tarafından güvenli bir ülke olarak tanındı ve toplumumuz bunu anlamalıdır. Bu, hiçbir sığınma talebinin kabul edilemeyeceği anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Zalkaliani, şu anda Avrupa'da olan ve orada sığınma talebinde bulunan vatandaşları da Gürcistan'a geri çağırdı.

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