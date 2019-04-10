Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası

2 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde Yasemin Adar, Evin Demirhan ve Elif Jale Yeşilırmak yarı finale yükseldi.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde Yasemin Adar, Evin Demirhan ve Elif Jale Yeşilırmak yarı finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar başladı.

Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, eleme maçında İngiliz Georgina Olwen Nelthorpe'yi 50 saniyede tuşla yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Litvanyalı Kamile Gaucaite ile karşılaşan Yasemin, minderden 10-0 teknik üstünlükle galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yasemin Adar, üst üste 4. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, ilk maçında Moldovalı Emilia Ciricu-Budeanu'yu tuşla, çeyrek finalde de Rus Nadezhda Sokolova'yı 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

Son Avrupa şampiyonu Elif Jale Yeşilırmak ise 59 kilo çeyrek final maçında İtalyan Carola Rainero'yu 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer milli güreşçi oldu.

Yarı finalde Yasemin Adar, Alman Aline Rotter Focken'le, Evin Demirhan, Ukraynalı Oksana Livach'le, Elif Jale Yeşilırmak ise Bulgar Bilyana Zhivkova Dudova ile karşılaşacak.

Milli sporculardan Bediha Gün (55 kilo) ve Merve Pul (68 kilo) ise çeyrek finalde rakiplerine yenildi.

Recep Topal bronz maçına çıkacak

Erkekler serbest stil 61 kiloda Türkiye'yi temsil eden Recep Topal, repesaj maçında Ukraynalı Volodymyr Burukov'u 10-8 yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Recep Topal, akşam seansında ev sahibi ülkeden Nikolai Okhlopkov ile üçüncülük mücadelesi verecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:26 Kaynak: AA
Evin Demirhan, Avrupa, Spor
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