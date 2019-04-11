Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlarda 3 milli sporcu, bronz madalya için mücadele edecek.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlarda 3 milli sporcu, bronz madalya için mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, 65 kiloda mindere çıkan Aslı Demir, yarın bronz madalya için Rus Mariia Kuznetsova ile karşılaşacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 53 kiloda temsil eden Zeynep Yetgil ile 62 kiloda Aslı Tuğcu da bronz madalya maçına çıkabilmek için repesajda mücadele verecek.

Grekoromen müsabakaları yarın başlayacak

Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen müsabakaları yarın başlayacak.

Bu stilde yarın 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:18 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
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