4 milli güreşçi yarı finalde - Son Dakika
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4 milli güreşçi yarı finalde

29.03.2022 15:25
4 milli güreşçi yarı finalde

Macaristan'da gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci günün gündüz seansı sona ererken, 4 milli sporcu yarı finale yükseldi.

Macaristan'da gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci günün gündüz seansı sona ererken, 4 milli sporcu yarı finale yükseldi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde gündüz seansı sona erdi. Gerçekleşen gündüz seansında Taha Akgül, Süleyman Atlı, Osman Göçen ve Feyzullah Aktürk, yarı finale kaldı.

125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, elemeleri bay geçerken, çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

86 kiloda Türkiye'yi temsil eden Osman Göçen, eleme maçında Büyük Britanyalı Syerus Eslami'yi 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde ise Bulgar Akhmed Adamovich Magamaev'i 5-4 yenerek yarı finale yükseldi.

Avrupa Şampiyonaları'nda ilk kez 61 kiloda güreşen ve elemelerde bay geçen Süleyman Atlı, çeyrek finaldeki Macar rakibi Gamzatgadzhi Khalidov mindere çıkmadığı için direkt yarı finale yükseldi.

92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle mağlup eden Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0 yenerek son dört güreşçi arasına kaldı.

74 kilo elemelerinde İsrailli Mitchell Louis Finesilver'i 7-2 mağlup eden Soner Demirtaş, çeyrek finalde İtalyan Frank Chamizo Marquez' karşısında ilk devreyi 5-0 geride kapatırken, sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edemedi.

Bugün akşam seansında yapılacak yarı finallerde Süleyman Atlı, Bulgar Georgi Valentinov Vangelov, Osman Göçen, San Marino'dan Myles Nazem Amine, Feyzullah Aktürk, Gürcü Miriani Maisuradze, Taha Akgül ise Macar Daniel Ligeti ile karşılaşacak.

3 GÜREŞÇİ BRONZ MÜCADELESİNDE

70 kilo repesaj müsabakasında Alman Kevin Christopher Henkel'i 10-8 yenen Selahattin Kılıçsallayan, akşam seansında Moldovalı Nicolai Grahmez ile bronz madalya maçına çıkacak. 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 65 kiloda da Münir Recep Aktaş, üçüncülük müsabakasında boy gösterecek.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde
4 milli güreşçi yarı finalde

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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