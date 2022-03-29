SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun - Son Dakika
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SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun

29.03.2022 21:32

SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsunErcan ATA / BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda bronz madalya kazanan Muhammet Akdeniz, 'Çok şükür Allah'a kazandık, ülkemize hayırlı olsun inşallah' diye konuştu.

SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun

Ercan ATA/ BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda bronz madalya kazanan Muhammet Akdeniz, 'Çok şükür Allah'a kazandık, ülkemize hayırlı olsun inşallah' diye konuştu.

Macaristan'da gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda Letonyalı Alans Amirovs'u 8-4 mağlup ederek bronz madalya kazanan Muhammet Akdeniz, mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu madalya için yıllardır çalışıp çabaladıklarını ifade eden Akdeniz, 'Gecemizi gündüzümüze kattık, inşallah daha iyilerini başaracağımıza inanıyoruz. Hocalarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bu madalyayı eşime ve kızıma hediye ediyorum. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım, rahatsızlandım. Üzüntüden olmuş ve birkaç tane serum yedim. Ona rağmen çıktım mücadelemi ettim. Çok şükür Allah'a kazandık, ülkemize hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum herkese' dedi.

SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun
SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun
SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun
SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun
SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun
SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun
SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun
SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun
SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Muhammet Akdeniz: Madalya ülkemize hayırlı olsun - Son Dakika


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