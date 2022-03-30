Kadınlarda 2 güreşçi finalde - Son Dakika
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Kadınlarda 2 güreşçi finalde

30.03.2022 18:46
Kadınlarda 2 güreşçi finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit adını finale yazdırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit adını finale yazdırdı. 55 kiloda güreşen Bediha Gün ise yarı finalde kaybetti. Gün böylece yarın bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü günü akşam seansı kadınların mücadelesiyle devam etti.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, yarı finalde karşılaştığı Rumen Emilia Alina'yı 8-5 mağlup ederek finale yükseldi. Evin, yarın finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşılaşacak.

55 kiloda Bediha Gün ise yarı final mücadelesinde Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e tuşla yenildi. Gün, yarın bronz madalya mücadelesinde Moldovalı Mariana Dragutan ile karşı karşıya gelecek.

76 kiloda yarı final mücadelesinde Yasemin Adar Yiğit de Macar rakibi Barnadett Nagy'i henüz 2 dakika dolmadan tuşla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yasemin, yarın finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaşacak.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kadınlarda 2 güreşçi finalde
Kadınlarda 2 güreşçi finalde
Kadınlarda 2 güreşçi finalde

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 güreşçi finalde Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 güreşçi finalde 4 milli güreşçi yarı finalde 4 milli güreşçi yarı finalde

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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