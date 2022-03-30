BUDAPEŞTE - Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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BUDAPEŞTE - Avrupa Güreş Şampiyonası

30.03.2022 19:46

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda gümüş madalya alan Süleyman Atlı, ilk kez bir üst sıklette mücadele ettiğini, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda gümüş madalya alan Süleyman Atlı, ilk kez bir üst sıklette mücadele ettiğini, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda finalde Ermeni Arsen Harutyunyan'a mağlup olan Süleyman, karşılaşmanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Son 4 Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele ettiğine işaret eden Süleyman, şu ifadeleri kullandı:

"İki kez birinci, iki kez de ikinci oldum. Tabii ki ben buraya şampiyon olmak için hazırlandım. Bir üst sıklete geçmemden dolayı çalışmalarıma da hız verdim. Daha iyi çalışarak daha konsantre olarak buraya gelmiştim. Bir üst sıklette yarıştım. Benim için deneyim oldu. Bir üst sıklette ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılıp şampiyon olmak istiyordum. Tabii ki hatalarımızı da görüyoruz. Bu hatalarımızdan ders çıkarıp Dünya Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyorum."

Süleyman Atlı, 2019 ve 2021 Avrupa şampiyonalarında serbest stil 57 kiloda şampiyon olmuştu.

BUDAPEŞTE - Avrupa Güreş Şampiyonası
BUDAPEŞTE - Avrupa Güreş Şampiyonası
BUDAPEŞTE - Avrupa Güreş Şampiyonası

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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